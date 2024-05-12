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Apple перепросила за рекламу iPad Pro, потрапивши під вогонь критики

12 Травня 2024, 17:21
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Apple реклама iPad
Джерело: Apple

Компанія Apple попросила вибачення за свою нову рекламу iPad Pro, в якій вона розтрощила фарби, книги та музичні інструменти. У корпорації зазначили, що “не потрапили в ціль”.

Apple перепросила за рекламу iPad Pro

У своїй заяві віцепрезидент Apple з маркетингових комунікацій Тор Міхрен акцентував, що для технологічного гіганта важливо створювати продукти, що розширюють можливості творчих людей в усьому світі.

– Наша мета – відзначати безліч способів самовираження користувачів та втілення їхніх ідей у життя за допомогою iPad. З цим відео ми не влучили в ціль, і нам дуже шкода, – визнав топменеджер.

Раніше виконавчий директор Apple Тім Кук в описі до ролика пояснив, що реклама мала на меті продемонструвати широкий спектр інструментів, які можна використовувати на найтоншому в історії iPad.

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Критика Apple через рекламу iPad

Ролик потрапив під вогонь критики. Зокрема актор Г’ю Грант заявив, що вона демонструє “руйнування людського досвіду” завдяки Силіконовій долині.

Автор пісень Кріспін Гант назвав рекламу “напрочуд нетактовною” і сказав, що Apple “раніше підтримувала й захищала творчість”.

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Джерело
Sky News
Теги
Apple iPad
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