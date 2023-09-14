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Затягне на кілька годин: Google представив Emoji Kitchen для створення унікальних емодзі

14 Вересня 2023, 14:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Emoji Kitchen

Компанія Google представила новий інструмент під назвою Emoji Kitchen. Новинка доступна в браузері та мобільних додатках і створена в розважальних цілях.

За допомогою Emoji Kitchen можна комбінувати різні емодзі – елементів на вибір достатньо. Треба вибрати два емодзі, і система автоматично їх з’єднає та покаже результат. Приміром, можна вибрати павука і кажана, і Google вміло скомбінує цих двох істот.

Emoji Kitchen
Emoji Kitchen
Emoji Kitchen
Emoji Kitchen
Затягне на кілька годин: Google представив Emoji Kitchen для створення унікальних емодзі / 4 зображення

Можна не лише обирати конкретні емодзі, а й довіритися рандомайзеру – система здатна сама обирати значки випадковим чином і комбінувати їх.

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Сервіс доступний у браузері за посиланням, а також на смартфонах Android та iOS за допомогою клавіатури Google під назвою Gboard.

Нагадаємо, що влітку в Україні запрацював Google Bard – це чат з використанням штучного інтелекту від американської компанії. У Google заявили, що їхня розробка використовує величезні бібліотеки інформації, тому надає користувачеві точні та правильні відповіді.

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