Компанія Google представила новий інструмент під назвою Emoji Kitchen. Новинка доступна в браузері та мобільних додатках і створена в розважальних цілях.

За допомогою Emoji Kitchen можна комбінувати різні емодзі – елементів на вибір достатньо. Треба вибрати два емодзі, і система автоматично їх з’єднає та покаже результат. Приміром, можна вибрати павука і кажана, і Google вміло скомбінує цих двох істот.

Затягне на кілька годин: Google представив Emoji Kitchen для створення унікальних емодзі / 4 зображення

Можна не лише обирати конкретні емодзі, а й довіритися рандомайзеру – система здатна сама обирати значки випадковим чином і комбінувати їх.

Зараз дивляться

Сервіс доступний у браузері за посиланням, а також на смартфонах Android та iOS за допомогою клавіатури Google під назвою Gboard.

Нагадаємо, що влітку в Україні запрацював Google Bard – це чат з використанням штучного інтелекту від американської компанії. У Google заявили, що їхня розробка використовує величезні бібліотеки інформації, тому надає користувачеві точні та правильні відповіді.