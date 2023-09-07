В Україні повернули можливість реєструвати бізнес на картах Google. Функція була недоступною для підприємців з квітня 2022 року через повномасштабне вторгнення.

Про повернення сервісу Google Business і можливість позначати компанії на картах розповів глава Мінцифри Михайло Федоров. Так, майже півтора року українці не могли навіть залишати відгуки під наявними компаніями, ставити запитання і створювати нові точки на Google-картах.

Тепер усе це повернули завдяки спільній роботі Мінцифри та американської компанії.

Google-карти та Google Business допомагають підприємцям шукати клієнтів і просувати свій бізнес. Пошуковий запит або карти відображатимуть компанію, якщо її зареєструвати в сервісах корпорації.

Як зареєструвати бізнес у Google-картах і Google Business:

Потрібно відкрити карти Google і вибрати будівлю, де розташована компанія. Правою клавішею миші натиснути на будівлю і вибрати в меню Додати відомості про компанію. Після цього відкриється сервіс Google Business, де потрібно заповнити основні відомості про компанію – назву, рід діяльності, де обслуговуються клієнти, а також яку контактну інформацію показувати клієнтам.

Нагадаємо, що з початку вересня у Дії з’явилися нові функції. Серед них – допомога під час усиновлення дитини та допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. Українці зможуть отримати консультацію з цих питань і навіть зареєструватися в кандидати на усиновлення.