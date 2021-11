Засновник Twitter Джек Дорсі йде з посади голови компанії. Про це заявив голова соцмережі.

У компанії не назвали причини зміни керівництва. Відомо, що тепер крісло керівника займе Параг Агравал, який виконував обов’язки технічного директора компанії. Зазначимо, що після заяви про звільнення акції Twitter зросли на 11%.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021