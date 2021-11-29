Засновник Twitter Джек Дорсі йде з посади голови компанії. Про це заявив голова соцмережі.

У компанії не назвали причини зміни керівництва. Відомо, що тепер крісло керівника займе Параг Агравал, який виконував обов’язки технічного директора компанії. Зазначимо, що після заяви про звільнення акції Twitter зросли на 11%.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

– Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова відмовитися від своїх засновників, – заявив Дорсі у заяві, хоча він не надав жодних додаткових подробиць щодо причин такого рішення.

Крім поста глави Twitter, Дорсі також керував власною компанією Square, яка відповідає за прийом та обробку електронних платежів.

Відомо, що Джек залишиться членом ради директорів до закінчення терміну його повноважень на зборах акціонерів 2022 року.

Новому директору Twitter доведеться виконати величезну кількість обіцянок. Наприклад, раніше компанія пообіцяла подвоїти свій річний дохід у 2023 році. Це планується зробити за допомогою монетизації контенту. Користувачі зможуть отримати доступ до унікальних публікацій, тим самим підтримуючи своїх кумирів. Функцію вже запустили та активно використовуються ще з початку літа.

Відомо, що Агравал працює у компанії протягом 9 років. Він відповідав за використання ШІ та машинного навчання. Швидше за все, це необхідно для модерації контенту за допомогою ботів.

Дорсі заснував Twitter у віці 29 років, але згодом рада директорів відправила його у відставку за невдалу стратегію. У 2015 році він повернувся до посади голови та зміг досягти збільшення вартості акцій компанії на 85%. Як і багато керівників компаній, він відмовився від зарплатні та отримував базову плату у 38 грн на рік.

Дорсі нерідко дивував користувачів своєї соцмережі. У березні він продав свою першу публікацію в Twitter за $2,9 млн. Твіт був куплений з використанням криптовалюти Ethereum, конкурента біткойна.