Засновник Telegram анонсував зміни, які стосуються реклами на каналах

Telegram анонсував зміни, які можуть запровадити у месенджері найближчим часом. У додатку з’явиться можливість відключення офіційних рекламних оголошень у каналах.

Про це повідомив засновник месенджеру Telegram Павло Дуров на своєму офіційному каналі. За його словами, багато користувачів озвучили таку пропозицію.

Розробники вже розпочали роботу над цією функцію. За попередніми даними, зміни можуть запровадити у цьому місяці.

– Ми продовжимо працювати над функціями, які дозволять Telegram стати беззбитковим проектом. Нашим пріоритетом у цьому процесі залишатимуться інтереси користувачів та авторів контенту, – розповів засновник Telegram.

За словами Дурова, оновлення можуть оформити у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram.

За його словами, автори деяких Telegram-каналів також хотіли б відключати рекламні оголошення у своїх проектах для всіх користувачів. Наразі розробники месенджеру прораховують економічні умови для запровадження цих змін.

Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати так зване невидиме оголошення у будь-якому Telegram-каналі, яке призведе до відсутності оголошень за умови достатньої вартості показу.