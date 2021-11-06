Основатель Telegram анонсировал изменения, касающиеся рекламы на каналах

Telegram анонсировал изменения, которые могут ввести в мессенджере в ближайшее время. В приложении появится возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах.

Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своем официальном канале. По его словам, многие пользователи озвучили такое предложение.

Разработчики уже приступили к работе над этой функцией. По предварительным данным, изменения могут ввести в этом месяце.

– Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента, – рассказал основатель Telegram.

По словам Дурова, обновления могут оформить в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

По его словам, авторы некоторых Telegram-каналов также хотели бы отключать рекламные объявления в своих проектах для всех пользователей. Разработчики мессенджера просчитывают экономические условия для введения этих изменений.

Вскоре рекламодатели смогут размещать так называемое невидимое объявление в любом Telegram-канале, которое приведет к отсутствию объявлений при достаточной стоимости показа.