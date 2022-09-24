Ілон Маск заявив про запуск Starlink на території Ірану. Зараз там точаться протести, і мільярдер хоче допомогти вільному розповсюдженню інформації.

Про це Маск заявив у відповіді держсекретаря США Ентоні Блінкена.

– Сьогодні ми робимо усе для просування свободи мережі потоку інформації для народу Ірану, видавши Генеральну ліцензію, щоб надати їм ширший доступ до цифрових комунікацій для протидії цензурі з боку іранського уряду, – заявив Блінкен.

Activating Starlink … Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

Маск не став чекати особливого запрошення і додав, що приступив до запуску Starlink. Все це відбувається на тлі масових протестів, які розпочалися після смерті 22-річної дівчини під вартою. Учасники протестують проти поліцейського насильства.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного наступу Росії на Україну Маск відгукнувся на прохання голови Мінцифри Михайла Федорова та підтримав наших військових супутниковим зв’язком. Starlink допоміг Україні, надавши надійний зв’язок для критичної інфраструктури та військових.

Раніше Маск заявив, що Starlink тепер доступний на всіх континентах Землі, у тому числі в Антарктиді. Компанія планує розмістити на навколоземній орбіті від 12 до 42 тис. супутників – вони забезпечуватимуть безперервний зв’язок.