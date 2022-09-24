Илон Маск заявил о запуске Starlink на территории Ирана. Сейчас там идут протесты, и миллиардер хочет помочь свободному распространению информации.

Об этом Маск заявил в ответе госсекретаря США Энтони Блинкена.

— Сегодня мы делаем все для продвижения свободы сети потока информации для народа Ирана, выдав Генеральную лицензию, чтобы предоставить им более широкий доступ к цифровым коммуникациям для противодействия цензуре со стороны иранского правительства, — заявил Блинкен.

Activating Starlink … Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

Маск не стад ждать особого приглашения и добавил, что приступил к запуску Starlink. Все это происходит на фоне массовых протестов, которые начались после смерти 22-летней девушки под стражей. Участники протестуют против полицейского насилия.

Напомним, что в начале полномасштабного наступления России на Украину Маск откликнулся на просьбу главы Минцифры Михаила Федорова и поддержал наших военных спутниковой связью. Starlink помог Украине, предоставив надежную связь для критической инфраструктуры и военных.

Ранее Маск заявил, что Starlink теперь доступен на всех континентах Земли, в том числе и в Антарктиде. Компания планирует разместить на околоземной орбите от 12 до 42 тыс. спутников — они будут обеспечивать беспрерывную связь.