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Apple планує випустити бюджетні навушники AirPods Lite

4 Січня 2023, 14:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
AirPods
Джерело: Unsplash

Компанія Apple готує нові навушники AirPods Lite. Вони будуть дешевше інших її моделей і зможуть конкурувати з іншими більш бюджетними брендами.

На даний час Apple продає чотири різні моделі AirPods, починаючи від AirPods другого покоління і закінчуючи вдосконаленими AirPods Max. За словами аналітика Джеффа Пу з Haitong Intl Tech Research, наразі компанія працює над новим варіантом бездротових навушників.

Незважаючи на те, що це доволі успішні аксесуари, Джефф стверджує, що попит на AirPods впаде до 2023 року. Зокрема, очікується, що поставки AirPods впадуть з 73 млн одиниць у 2022 році до 63 млн у 2023 році.

Зараз дивляться

На даний момент незрозуміло, що собою представлятимуть AirPods Lite і які функції вони матимуть, але Пу описує їх як продукт із нижчою ціною, щоб конкурувати з навушниками інших виробників.

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Джерело
9to5Mac
Теги
Apple
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