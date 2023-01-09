Майбутні iPhone 15 отримають виріз екрана Dynamic Island, як iPhone 14 Pro і Pro Max. Примітно, що зміни торкнуться всіх моделей, у тому числі базових.

Інформацію про це розповів інсайдер та аналітик Марк Гурман. Він додав, що розміри екранів у майбутніх гаджетів залишаться колишніми, але і без цього буде достатньо змін.

Dynamic Island – область у верхній частині дисплея iPhone, яка замінює вирізи для камер та датчиків у попередніх моделях. Новинку покращили за допомогою ПЗ, і тепер ця область відображає корисну інформацію – наприклад, повідомлення.

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Ще одна крута зміна – це заміна зарядного роз’єму Lightning на USB Type-C. Останній використовується у всіх сучасних смартфонах на Android. Apple і надалі використала б власне розроблений Lightning, але нові закони ЄС зобов’язали компанію піти на компроміс. До того ж Type-C набагато потужніший, через що пристрій буде заряджатися швидше.

Раніше інсайдери стверджували, що майбутні iPhone 15 мають сенсорні кнопки на бічних панелях.

Серед інших змін – Apple може відмовитися від iPhone SE 2024 року. Все через бажання змінити корпус на бюджетному смартфоні, але для цього потрібно багато вкладень. Не виключено, що корпорації вигідніше відмовитись від цієї лінійки та сконцентрувати свої ресурси на інших моделях.