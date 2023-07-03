Компанія Apple готує до виходу унікальні навушники AirPods. Усе заради продажів у ЄС, адже тепер компанія має випускати електроніку з Type-C.

AirPods – найпопулярніший продукт Apple, який приносить компанії мільярди доларів щорічно. Настав час не тільки збільшити якість вже наявних функцій, а й додати нові можливості.

Наприклад, Apple вивчає впровадження технологій для моніторингу здоров’я – це стосуватиметься слуху і температури тіла. Бюджетні моделі також отримають і роз’єм Type-C для зарядки.

Щоб просувати свою нову гарнітуру Vision Pro, компанія також хоче зробити сумісність цих продуктів.

Функція перевірки слуху буде виробляти різні тони й звуки – це допоможе з’ясувати, як добре людина чує. У теорії це дасть змогу дізнатися про проблему, якщо така спостерігатиметься.

Не виключено, що Apple зможе зробити з Airpods повноцінний слуховий апарат – для цього компанія подала заявки на патент кількох додатків.

У майбутніх навушниках очікуються нові датчики для перевірки температури тіла через вушний канал. Цей тип даних вважається більш точним, ніж вимірювання через зап’ястя, як в Apple Watch.

Очікується, що ціни на AirPoids будуть також нижчими – $99 замість $129.

Ситуація з цінами на iPhone зараз не краща – експерти з’ясували, скільки зарплат потрібно для купівлі iPhone 14 Pro. Найкраще ситуація склалася у Швейцарії – лише 1,8% від річної середньостатистичної зарплати. Останнє місце за Нігерією – 105,3% річної зарплати.