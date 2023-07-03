Компания Apple готовит к выходу уникальные наушники AirPods. Все ради продаж в ЕС, ведь теперь компания должна выпускать электронику с Type-C.

AirPods — самый популярный продукт Apple, который приносит компании миллиарды долларов ежегодно. Пришло время не только увеличить качество уже существующих функций, но и добавить новые возможности.

К примеру, Apple изучает внедрение технологий для мониторинга здоровья — это будет касаться слуха и температуры тела. Бюджетные модели также получат и разъем Type-C для зарядки.

Чтобы продвигать свою новую гарнитуру Vision Pro, компания также хочет сделать совместимость этих продуктов.

Функция проверки слуха будет производить различные тона и звуки — это поможет выяснить, как хорошо человек слышит. В теории это позволит узнать о проблеме, если такая будет наблюдаться.

Не исключено, что Apple сможет сделать из Airpods полноценный слуховой аппарат — для этого компания подала заявки на патент нескольких приложений.

В будущих наушниках ожидаются новые датчики для проверки температуры тела через ушной канал. Этот тип данных считается более точным, чем измерение через запьястье, как у Apple Watch.

Ожидается, что цены на AirPoids будут также ниже — $99 вместо $129.

Ситуация с ценами на iPhone сейчас не лучше — эксперты выяснили, сколько зарплат нужно для покупки iPhone 14 Pro. Лучше всего ситуация сложилась в Швейцарии — всего 1,8% от годовой среднестатистической зарплаты. Последнее место за Нигерией — 105,3% годовой зарплаты.