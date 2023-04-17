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Замерз клапан: перший політ корабля Starship скасували

17 Квітня 2023, 16:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
SpaceX ракета Starship

SpaceX скасувала перший політ у космос найбільшої ракети Starship. Зліт був запланований на 17 квітня о 16:00 за київським часом із космодрому Бока-Чіка в Техасі.

– Відмова від сьогоднішньої спроби льотних випробувань. Команда працює над наступною доступною можливістю, – повідомили в SpaceX.

За словами Ілона Маска, Starship не вдалося запустити через проблеми з клапаном.

– Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, запуск сьогодні не відбудеться, – написав глава SpaceX.

Сама місія полягає в тому, щоб зробити один оберт космічного корабля навколо земної кулі.

Успішний політ Starship наблизив би відправлення людей на Місяць, а в майбутньому – і на Марс, тобто, плани SpaceX щодо колонізації космосу стали б більш імовірними.

Висота ракети Starship майже 120 м. Тяга вдвічі більша, ніж у будь-якої іншої ракети в історії. Вона складається з двох частин – перша ступінь Super Heavy, друга – ракета і одночасно космічний апарат Starship.

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SpaceX Starship Ілон Маск
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