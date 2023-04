SpaceX скасувала перший політ у космос найбільшої ракети Starship. Зліт був запланований на 17 квітня о 16:00 за київським часом із космодрому Бока-Чіка в Техасі.

– Відмова від сьогоднішньої спроби льотних випробувань. Команда працює над наступною доступною можливістю, – повідомили в SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

За словами Ілона Маска, Starship не вдалося запустити через проблеми з клапаном.

– Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, запуск сьогодні не відбудеться, – написав глава SpaceX.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

