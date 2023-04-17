Компанія SpaceX запустить у космос найбільшу ракету Starship – це відбудеться вже 17 квітня. Цілі місії – зробити один оберт космічного корабля навколо земної кулі.

На сьогодні це також і найпотужніша ракета у світі. Висота Starship становить майже 120 м, а тяга майже вдвічі більша, ніж у будь-якої іншої ракети в історії. Запуск заплановано на 16.00, а трансляція розпочнеться вже о 14.00.

Запуск SpaceX Starship: онлайн-трансляція

Зліт заплановано з космодрому Бока-Чіка в Техасі, і в кораблі не буде екіпажу. Сам Ілон Маск, глава SpaceX, закликав усіх стримати свої очікування. Часто бувають різні збої, особливо під час першого запуску.

– Це перший запуск дуже складної, гігантської ракети, тому вона може не злетіти. Ми будемо дуже обережними, і якщо ми побачимо щось, що викличе в нас побоювання – старт доведеться відкласти. Якщо ми все-таки запустимося, я вважатиму перемогою все, що не призведе до руйнування самого стартового майданчика, – заявив мільярдер.

Маск робить великі ставки на ракету Starship. Вона буде багаторазовою і зможе доставляти людей і супутники на орбіту по кілька разів на день.

Нагадаємо, що і жителі Землі зможуть насолодитися космічним видовищем – просто зараз проходять метеорні дощі Ліриди. З 15 до 29 квітня в нічному небі можна буде спостерігати за “падінням” космічних тіл.