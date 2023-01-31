Британська платформа з еротичним контентом OnlyFans перестала бути доступною для громадян РФ. Наразі росіяни не можуть зайти на сайт, оскільки їм видає помилку.

Інформацію про те, що OnlyFans закрив свій доступ для росіян, можна перевірити за допомогою спеціальних сервісів доступу до сайтів.

Зараз дивляться Так, видно, що з’являється помилка 403, яка забороняє доступ. З увімкненим VPN зайти на сайт ще можна. Згодом в OnlyFans заявили, що збій у роботі сайту пов’язаний із технічною помилкою і проблема вже вирішена. Варто зазначити, OnlyFans вже висловлював Україну свою підтримку. Ще в лютому 2022 року сервіс припинив платити моделям з Росії та Білорусі і заморозив рахунки. Після цього охочі з цих країн не можуть продати свої пікантні фото, приймати нових підписників і навіть отримати раніше зароблені гроші. Читайте також: OnlyFans поповнив бюджет України на $890 тис.

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