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Оставили без клубнички. OnlyFans закрыл доступ для россиян

31 января 2023, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
OnlyFans
Источник: Depositphotos

Британская платформа c эротическим контентом OnlyFans перестала быть доступной для граждан РФ. Теперь россияне не могут зайти на сайт, поскольку им выдает ошибку.

Информацию о том, что OnlyFans закрыл свой доступ для россиян, можно проверить с помощью специальных сервисов по доступу к сайтам.

OnlyFans закрыт для россиян

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Так, видно, что появляется некая ошибка 403, которая запрещает доступ. Со включенным VPN зайти на сайт еще можно.

Немного позже в OnlyFans заявили, что сбой в работе сайта связан с технической ошибкой и проблема уже решена.

Стоит отметить, OnlyFans уже выражал Украине свою поддержку. Еще в феврале 2022 года сервис прекратил платить моделям из России и Беларуси и заморозил счета.

После этого желающие из этих стран не могут продать свои пикантные фото, принимать новых подписчиков, и даже получить ранее заработанные деньги.

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Теги
Россия
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