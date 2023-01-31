Британская платформа c эротическим контентом OnlyFans перестала быть доступной для граждан РФ. Теперь россияне не могут зайти на сайт, поскольку им выдает ошибку.

Информацию о том, что OnlyFans закрыл свой доступ для россиян, можно проверить с помощью специальных сервисов по доступу к сайтам.

Сейчас смотрят Так, видно, что появляется некая ошибка 403, которая запрещает доступ. Со включенным VPN зайти на сайт еще можно. Немного позже в OnlyFans заявили, что сбой в работе сайта связан с технической ошибкой и проблема уже решена. Стоит отметить, OnlyFans уже выражал Украине свою поддержку. Еще в феврале 2022 года сервис прекратил платить моделям из России и Беларуси и заморозил счета. После этого желающие из этих стран не могут продать свои пикантные фото, принимать новых подписчиков, и даже получить ранее заработанные деньги. Читайте также: OnlyFans пополнил бюджет Украины на $890 тыс.

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