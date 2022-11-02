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OnlyFans поповнив бюджет України на $890 тис.

2 Листопада 2022, 11:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Налоговик
Джерело: Depositphotos

Сервіс для дорослих OnlyFans поповнив бюджет України на $890 тис. Все завдяки податку на Google, який зобов’язує компанії-нерезиденти платити гроші за поширення послуг на території країни.

Статистикою поділився нардеп Ярослав Желєзняк.

Чиновник також висловив своє невдоволення щодо іншого закону. Йдеться про заборону на еротику – за поширення контенту для дорослих свого виробництва українцям досі загрожує кримінальна відповідальність.

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Щодо податку на Google, то закон зобов’язує великі іноземні компанії сплачувати податки за інтернет-послуги. До цього списку потрапляють Google, Netflix, Apple та інші корпорації світового масштабу. Як і очікувалося, обов’язковий збір не призвів до банкрутства компаній, як раніше прогнозували експерти.

Голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що протягом 2022 року кількість таких компаній зросла до 80, і з початку року до скарбниці вони віддали $53,4 млн і €33,7 млн. Примітно, що ще у серпні цього року закону дотримувалося 53 компанії, і з кожним місяцем їхня кількість зростає.

Чиновник зазначив, що OnlyFans є одним із найбільш дисциплінованих платників, тому корпораціям є на кого рівнятися.

Нагадаємо, що сам сервіс для дорослих стає дедалі популярнішим – нещодавно власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав непередбачений дохід у $500 млн за два роки. Все завдяки пандемії, яка змусила багатьох проводити більше часу вдома.

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