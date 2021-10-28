Осталось несколько лет: люди очень медленные в предотвращении глобального потепления

Человечество слишком медлительно выполняет цели Парижского соглашения по климату, которое гласит, что людям необходимо избежать роста температур выше 1,5°С.

Об этом говорится в докладе международной группы Systems Change Lab.

— Нам нужно по-настоящему постараться в любой этой области — трансформировать нашу энергетику, ту диету, что мы придерживаемся, то, как ведем хозяйство на Земле. И более того — необходимо все это сделать одновременно, — заявил один из соавторов доклада и представитель Фонда Земли Келли Левин.

По данным авторов доклада, ни одна из примерно 40 проанализированных областей общества (в частности энергетика, тяжелая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы) не меняется так быстро, чтобы удержать рост мировых температур. Чтобы прийти к необходимой цели человечество должно в нынешнем десятилетии сократить наполовину выбросы парниковых газов, а к 2050 году свести их к нулю.

В тех условиях, в которых мы находимся нужно в пять раз быстрее сокращать потребление угля, в три — энергопотребление зданий, и в три раза быстрее восстанавливать прибрежные водно-болотные угодья.

Также авторы доклада призвали жителей Европы и Северной Америки в полтора раза быстрее сокращать потребление говядины.

В докладе также указали на рост объемов электроэнергии, получаемых за счет солнечной и ветровой энергетики (на 15% ежегодно на протяжении последних пяти лет), при этом возобновляемая энергетика оказалась наиболее эффективной заменой углю в большинстве районов планеты.