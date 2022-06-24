Сьогодні, 24 червня, чотири місяці від початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ. За цей період у багатьох із нас з’явилися свої особисті символи та асоціації з вторгненням, проте чимало й спільних.

Для когось війна асоціюється з повітряною тривогою, окупацією, статуеткою півня на кухонній шафці чи службовим собакою Патроном. Факти ICTV вирішили скласти добірку символів російсько-української війни.

Сирена

Рано-вранці 24 лютого жителі України почули сигнал повітряної тривоги, який раніше для них був незвичним. Він викликав страх і нерозуміння того, що буде далі, проте всі зрозуміли — почалася війна.

Зараз дивляться

Наразі повітряна тривога звучить в українських містах регулярно, але кожен уже знає, що необхідно робити — пройти в укриття.

Кожен із нас добре знає цей головний звук війни і пронесе його з собою через роки, оскільки таке забути неможливо.

Мадонна з київського метро

У перші дні повномасштабної війни інтернет облетіло фото з жінкою, яка годує грудьми дитину на платформі київського метро. Там Тетяна із двомісячною донькою ховалась від бомб.

Вона стала уособленням незламності всіх українських матерів та надихнула художників. Так, ілюстратор Марина Соломеннікова з Дніпра зобразила Тетяну на тлі схеми руху поїздів київського метрополітену та із золотим німбом над головою.

Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 14, 2022

Тривожна валізка

Важливий символ російсько-української війни – тривожна валізка. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в інтернеті з’явилася безліч інструкцій з приводу того, що необхідно взяти з собою насамперед.

З тривожними валізками, рюкзаками люди бігли з дому, ховалися в бомбосховищах і залишали країну. А в тих, хто залишився в Україні, вона завжди стоїть напоготові.

Потяги та вокзали

Натовпи людей, сльози розлуки і нерозуміння, діти, що плачуть, і надія вміститися в поїзд. Цим залізничним транспортом евакуювалася безліч людей. Провідники, ризикуючи своїм життям, намагалися забрати кожного, хто цього потребував.

Залишені дитячі візки, валізи та гори інших речей, що не поміщаються у вагон – тепер усе це пам’ятають українські вокзали.

Потягами багато громадян України повернулися і додому. Тому цей залізничний транспорт є для багатьох одним із символів цієї повномасштабної війни.

Закривавлена ​​іграшка з Краматорська

8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Там були тисячі людей, які чекали на евакуацію.

Фотографія закривавленої дитячої іграшки – коника, облетіла весь світ і стала символом трагедії. Внаслідок удару загинули понад 50 людей, серед яких є й діти.

Статуетка півня на кухонній шафці

Кухонна шафка, на якій стоїть керамічний півник, стала символом незламності українців. Справа в тому, що він уцілів, незважаючи на те, що житловий будинок окупанти перетворили практично на руїни.

На шафці стояв керамічний півник, який вистояв під час падіння російської авіабомби.

Пес Патрон

Цього відважного пса знають далеко за межами України. Його залучено до розмінування територій у Чернігівській області. Він є офіційним символом Міжнародного координаційного центру з гуманітарного розмінування, сформованого при МВС України.

27 травня 2022 року Патрон був нагороджений премією Palm DogManitarian Award – спеціальною нагородою 75-го Каннського кінофестивалю за зв’язок між людством і собаками.

23 червня хвостатого піротехніка нагородили відзнакою Золота лапа кінологічного клубу Ірландії.

Варто зазначити, що Патрон – не єдиний пес, який допомагає здобути перемогу над рашистами. Так, є собака-провідниця Ніколь, ротвейлер Габріелла, що служить на одному з блокпостів столиці з господарем, знаменитий кіт Степан, який збирає за кордоном благодійну допомогу для тварин України, та багато інших. Патрон же – символ чотирилапих, які хочуть жити в мирній та процвітаючій Україні.

Фраза Русский военный корабль, иди н***й

Першого дня повномасштабної війни до українського острова Зміїний підійшли російські кораблі, вимагаючи, щоб наші прикордонники відключили зв’язок і склали зброю. У відповідь вони почули від одного з наших захисників фразу – Русский военный корабль, иди н***й, яка одразу набула широкої популярності.

Зараз її друкують на речах, блокнотах, чохлах, використовують у піснях тощо, оскільки вона стала справжнім символом українського опору російським окупантам.

Які ще існують символи російсько-української війни: