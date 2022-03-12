Цивільний тривожний чемоданчик – мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, предметів самооборони та продуктів харчування для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони.

Краще за все збирати речі в рюкзак. Це буде зручніше, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки, а не їхати на автомобілі.

Вагу в рюкзаку краще розподіляти рівномірно. Укладайте речі так, щоб можна було легко знайти те, що вам потрібно.

Набір речей першої необхідності