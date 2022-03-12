Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Лайфхаки

Речі першої необхідності – список

12 Березня 2022, 17:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Речі першої необхідності – список
Джерело: Pixabay

Цивільний тривожний чемоданчик – мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, предметів самооборони та продуктів харчування для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони.

Краще за все збирати речі в рюкзак. Це буде зручніше, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки, а не їхати на автомобілі.

Вагу в рюкзаку краще розподіляти рівномірно. Укладайте речі так, щоб можна було легко знайти те, що вам потрібно.

Набір речей першої необхідності

  • Копії важливих документів у непромокаючій упаковці (бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких).
  • Кредитні картки, готівка.
  • Дублікати ключів від будинку та авто.
  • Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
  • Пристрої зв’язку та доступу до інформації.
  • Компас і годинник (краще водонепроникні).
  • Мультитул (багатофункціональний інструмент, у ручці якого заховані додаткові інструменти – ніж, шило, пила, викрутка, ножиці).
  • Ніж і сокира.
  • Сигнальні засоби (свисток, фальшфейер).
  • Великі пакети для сміття (можуть замінити тент, якщо розрізати).
  • Широкий скотч.
  • Упаковка презервативів (без коробки, без змащення і ароматизаторів).
  • Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
  • Блокнот і олівець.
  • Нитки та голки.
  • Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
  • Одяг (спідня білизна, шкарпетки бавовняні, запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф).
  • Надійне та зручне взуття.
  • Міні-намет, килимок-пінка, спальник.
  • Засоби гігієни (зубна щітка та паста, невелике мило, рушник, туалетний папір, сухі та вологі серветки).
  • Приладдя для дітей.
  • Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
  • Сірники та запальничка.
  • Запас їжі на кілька днів (усе, що можна їсти без приготування, займає мало місця та довго зберігається).
  • Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати.
Читайте також:
Речі першої необхідності – список5 каш, які можна приготувати без варіння

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь