Сьогодні, 1 квітня, в усьому світі відзначають День сміху чи День дурня. Цього дня заведено жартувати зі своїх близьких, друзів, вигадуючи різноманітні приколи.

Попри повномасштабну війну, яку 24 лютого РФ розпочала проти України, наш народ не втрачає оптимізму і в кожній дії, в кожному вчинку російського окупанта знаходить щось смішне. І такого, повірте, немало.

То їх 12 разів поспіль розбили наші ЗСУ в Чорнобаївці, то вони роблять окопи в найнебезпечнішій точці Чорнобиля — Рудому лісі. Що з цього приводу думають користувачі мережі – далі в матеріалі.

Обговорюють і вчинки російських солдатів щодо Рудого лісу, називаючи їх самогубцями, які підняли радіоактивний пил.

Раніше ми вже публікували меми, в яких мережа жартувала з російських окупантів. Варто зазначити, що без гумору не можна, і навіть у такий важкий час йому варто знаходити місце.