Сегодня, 24 июня, четыре месяца с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ. За этот период у многих из нас появились свои личные символы и ассоциации с вторжением, однако немало и общих.

Для кого-то война ассоциируется с воздушной тревогой, оккупацией, статуэткой петушка на кухонном шкафчике или служебной собакой Патроном. Факты ICTV решили составить подборку символов российско-украинской войны.

Сирена

Рано утром 24 февраля жители Украины услышали сигнал воздушной тревоги, который ранее для них был непривычным. Он вызывал страх и непонимание того, что будет дальше, однако всем стало понятно — началась война.

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Сейчас воздушная тревога звучит в украинских городах регулярно, но каждый уже знает, что необходимо делать — пройти в укрытие.

Каждый из нас хорошо знает этот главный звук войны и пронесет его с собой через года, поскольку такое забыть невозможно.

Мадонна из киевского метро

В первые дни полномасштабной войны интернет облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Там Татьяна с двухмесячной дочерью пряталась от бомб.

Она стала олицетворением несокрушимости всех украинских матерей и вдохновила художников. Так, иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой.

Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 14, 2022

Тревожный чемоданчик

Немаловажный символ российско-украинской войны — тревожный чемоданчик. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в интернете появилось множество инструкций по поводу того, что необходимо взять с собой в первую очередь.

С тревожными чемоданчиками, рюкзаками люди бежали из дому, прятались в бомбоубежищах и покидали страну. А у тех, кто остался в Украине, он всегда стоит наготове.

Поезда и вокзалы

Толпы людей, слезы расставания и непонимания, плачущие дети и надежда вместиться в поезд. На этом железнодорожном транспорте эвакуировалось множество людей. Проводники, рискуя своей жизнью, пытались забрать каждого, кто в этом нуждался.

Оставленные детские коляски, чемоданы и горы других вещей, не помещающихся в вагон — теперь все это помнят украинские вокзалы.

На поездах множество граждан Украины вернулись и домой. Поэтому этот железнодорожный транспорт является для многих одним из символов этой полномасштабной войны.

Окровавленная игрушка из Краматорска

8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там было тысячи людей, ожидавших эвакуации.

Фотография окровавленной детской игрушки — лошадки, облетела весь мир и стала символом трагедии. В результате удара погибли более 50 человек, среди которых есть и дети.

Статуэтка петушка на кухонном шкафчике

Кухонный шкафчик, на котором стоит керамический петушок, стал символом несокрушимости украинцев. Дело в том, что он уцелел, несмотря на то, что жилой дом оккупанты превратили практически в руины.

На шкафчике стоял керамический петушок, который выстоял падение российской авиабомбы.

Пес Патрон

Этого отважного пса знают далеко за пределами Украины. Он привлечен к разминированию территорий в Черниговской области. Является официальным символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.

27 мая 2022 года Патрон был награжден премией Palm DogManitarian Award — специальной наградой 75-го Каннского кинофестиваля за связь между человечеством и собаками.

23 июня хвостатого пиротехника наградили отличием Золотая лапа кинологического клуба Ирландии.

Стоит отметить, Патрон — не единственный пес, который помогает одержать победу над рашистами. Так, есть собака-проводница Николь, ротвейлер Габриэлла, служащая на одном из блокпостов столицы с хозяином, знаменитый кот Степан, собирающий за границей благотворительную помощь для животных Украины, и многие другие. Патрон же — символ четырехлапых, которые хотят жить в мирной и процветающей Украине.

Фраза Русский военный корабль, иди н***й

В первый день полномасштабной войны к украинскому острову Змеиный подошли российские корабли, потребовав, чтобы наши пограничники отключили связь и сложили оружие. В ответ они услышали от одного из наших защитников фразу — Русский военный корабль, иди н***й, которая в момент обрела широкую популярность.

Сейчас ее печатают на вещах, блокнотах, чехлах, используют в песнях и многом другом, поскольку она стала настоящим символом украинского сопротивления российским оккупантам.

Какие еще существуют символы российско-украинской войны: