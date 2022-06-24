Сегодня, 24 июня, четыре месяца с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ. За этот период у многих из нас появились свои личные символы и ассоциации с вторжением, однако немало и общих.
Для кого-то война ассоциируется с воздушной тревогой, оккупацией, статуэткой петушка на кухонном шкафчике или служебной собакой Патроном. Факты ICTV решили составить подборку символов российско-украинской войны.
Сирена
Рано утром 24 февраля жители Украины услышали сигнал воздушной тревоги, который ранее для них был непривычным. Он вызывал страх и непонимание того, что будет дальше, однако всем стало понятно — началась война.
Сейчас воздушная тревога звучит в украинских городах регулярно, но каждый уже знает, что необходимо делать — пройти в укрытие.
Каждый из нас хорошо знает этот главный звук войны и пронесет его с собой через года, поскольку такое забыть невозможно.
Мадонна из киевского метро
В первые дни полномасштабной войны интернет облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Там Татьяна с двухмесячной дочерью пряталась от бомб.
Она стала олицетворением несокрушимости всех украинских матерей и вдохновила художников. Так, иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой.
Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F
— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 14, 2022
Тревожный чемоданчик
Немаловажный символ российско-украинской войны — тревожный чемоданчик. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в интернете появилось множество инструкций по поводу того, что необходимо взять с собой в первую очередь.
С тревожными чемоданчиками, рюкзаками люди бежали из дому, прятались в бомбоубежищах и покидали страну. А у тех, кто остался в Украине, он всегда стоит наготове.
Поезда и вокзалы
Толпы людей, слезы расставания и непонимания, плачущие дети и надежда вместиться в поезд. На этом железнодорожном транспорте эвакуировалось множество людей. Проводники, рискуя своей жизнью, пытались забрать каждого, кто в этом нуждался.
Оставленные детские коляски, чемоданы и горы других вещей, не помещающихся в вагон — теперь все это помнят украинские вокзалы.
На поездах множество граждан Украины вернулись и домой. Поэтому этот железнодорожный транспорт является для многих одним из символов этой полномасштабной войны.
Окровавленная игрушка из Краматорска
8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там было тысячи людей, ожидавших эвакуации.
Фотография окровавленной детской игрушки — лошадки, облетела весь мир и стала символом трагедии. В результате удара погибли более 50 человек, среди которых есть и дети.
Статуэтка петушка на кухонном шкафчике
Кухонный шкафчик, на котором стоит керамический петушок, стал символом несокрушимости украинцев. Дело в том, что он уцелел, несмотря на то, что жилой дом оккупанты превратили практически в руины.
На шкафчике стоял керамический петушок, который выстоял падение российской авиабомбы.
Пес Патрон
Этого отважного пса знают далеко за пределами Украины. Он привлечен к разминированию территорий в Черниговской области. Является официальным символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.
27 мая 2022 года Патрон был награжден премией Palm DogManitarian Award — специальной наградой 75-го Каннского кинофестиваля за связь между человечеством и собаками.
23 июня хвостатого пиротехника наградили отличием Золотая лапа кинологического клуба Ирландии.
Стоит отметить, Патрон — не единственный пес, который помогает одержать победу над рашистами. Так, есть собака-проводница Николь, ротвейлер Габриэлла, служащая на одном из блокпостов столицы с хозяином, знаменитый кот Степан, собирающий за границей благотворительную помощь для животных Украины, и многие другие. Патрон же — символ четырехлапых, которые хотят жить в мирной и процветающей Украине.
Фраза Русский военный корабль, иди н***й
В первый день полномасштабной войны к украинскому острову Змеиный подошли российские корабли, потребовав, чтобы наши пограничники отключили связь и сложили оружие. В ответ они услышали от одного из наших защитников фразу — Русский военный корабль, иди н***й, которая в момент обрела широкую популярность.
Сейчас ее печатают на вещах, блокнотах, чехлах, используют в песнях и многом другом, поскольку она стала настоящим символом украинского сопротивления российским оккупантам.
Какие еще существуют символы российско-украинской войны:
- банка с огурцами;
- фраза — Доброго вечора, ми з України;
- гуси;
- самолет Мрія;
- песня Ой у лузі червона калина;
- учительница Елена из Чугуева, чье забинтованное лицо стало узнаваемым во всем мире, и многое другое.