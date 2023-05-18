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Захист від води та нові мікрофони: Apple представила прозорі навушники за $180

18 Травня 2023, 12:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Beats Studio Buds +

Компанія Apple випустила нові бездротові навушники Beats Studio Buds +. Новинка набагато дешевша за топові AirPods Pro 2 і має кілька крутих функцій.

Бренд Beats належить Apple з 2014 року, і в травні з’явилися нові навушники. За ціною $170 вони доступні в трьох версіях – прозорі, бежеві та чорні.

Візуально вони схожі на базові Beats Studio Buds, а ось прозора версія нагадує дизайн навушників Ear від Nothing, які також дуже популярні.

У Beats Studio заявили, що всередині 95% усіх деталей – нові. Наприклад, розробники поліпшили роботу технологію шумозаглушення, а мікрофони збільшили втричі, щоб захоплення голосу було якіснішим.

Навушники готові до будь-яких умов завдяки захисту IPX4 – у них можна займатися спортом і гуляти під дощем. Кнопку на самих навушниках переробили, а також додали дуже маленькі амбушури, якщо стандартні завдаватимуть дискомфорт вуху.

Час автономної роботи – до 9 годин, а з кейсом збільшується до 36. Beats Studio Buds + вже доступні для замовлення в США, Канаді та Китаї.

У квітні Apple розробила оновлений чохол для навушників AirPods. Його нова версія з сенсорним екраном, який дає змогу обирати музику, вмикати радіо, показувати погоду та має навігацію. Поки що це лише патент, і неясно, чи зможе компанія реалізувати цю ідею.

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