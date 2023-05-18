Компания Apple выпустила новые беспроводные наушники Beats Studio Buds +. Новинка намного дешевле топовых AirPods Pro 2 и имеет несколько крутых функций.

Бренд Beats принадлежит Apple с 2014 года, и в мае появились новые наушники. По цене в $170 они доступны в трех версиях — прозрачные, бежевые и черные.

Визуально они похожи на базовые Beats Studio Buds, а вот прозрачная версия напоминает дизайн наушников Ear от Nothing, которые также очень популярные.

В Beats Studio заявили, что внутри 95% всех деталей — новые. К примеру, разработчики улучшили работу технологию шумоподавления, а микрофоны увеличили в три раза, чтобы захват голоса был более качественным.

Наушники готовы к любым условиям благодаря защите IPX4 — в них можно заниматься спортом и гулять под дождем. Кнопку на самих наушниках переработали, а также добавили очень маленькие амбушюры, если стандартные будут причинять дискомфорт уху.

Время автономной работы — до 9 часов, а с кейсом увеличивается до 36. Beats Studio Buds + уже доступны для заказа в США, Канаде и Китае.

В апреле Apple разработала обновленный чехол для наушников AirPods. Его новая версия с сенсорным экраном, который позволяет выбирать музыку, включать радио, показывать погоду и имеет навигацию. Пока это только патент, и неясно, сможет ли компания реализовать эту идею.