Apple разработала обновленный чехол для наушников AirPods с сенсорным экраном

Американская компания Apple разработала обновленный чехол для наушников AirPods. Его новая версия с сенсорным экраном, который позволяет выбирать музыку, включать радио, показывать погоду и имеет навигацию.

Об этом стало известно из патентной заявки, которую Apple подала в сентябре 2022 года. Такой чехол с экраном как у Apple Watch чем-то напоминает IPod с расширенным функционалом.

Как показано на изображениях разработки, экран расположен впереди чехла, сенсор — сзади.

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Увидит ли такой чехол AirPods мир — неизвестно. Пока что патент — единственная зацепка и упоминание о нем.