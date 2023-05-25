Сервис для взрослых Onlyfans за 2023 год пополнил бюджет Украины на $620 тыс. Это удалось реализовать благодаря налогу на Google — закон приняли в начале 2022 года, и он работает.

О весомом пополнении бюджета заявил нардеп Ярослав Железняк. Он также активно выступает за декриминализацию порно в стране.

— Еще вопросы, нужно ли декриминализировать порнографию, будут? — задумался Железняк.

Помимо Onlyfans, налог платят и другие компании — к примеру, корпорация Google отдала Украине $5,7 млн, а Meta — $10,3 млн за использование украинцами Instagram, Facebook и WhatsApp.

Впрочем, в 2023 году прошло только 5 месяцев, и к концу года показатели заметно увеличатся.

Налог на Google — закон, который приняли в Украине с января 2022 года. Он обязывает крупных корпораций-нерезидентов платить 20% ПВД со своих услуг. Это коснулось Google, Amazon, Apple, Meta и многих других корпораций, которые предоставляют цифровые услуги украинцам. Даже Netflix обязали пополнять бюджет страны.

OnlyFans активно платит налоги Украине — к примеру, в марте сервис для взрослых отдал чуть больше $300 тыс. и является примером для других крупных компаний, который работают в стране.