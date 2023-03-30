OnlyFans заплатив $303,1 тис. до бюджету України з податку на Google

Сервіс для дорослих OnlyFans поповнив бюджет держави на $303,1 тис. Все завдяки податку на Google, що стосується всіх компаній-нерезидентів України.

Так, сервіс сплатив податок за останній фінансовий квартал 2022 року – з жовтня до кінця грудня.

Про це заявив нардеп Ярослав Желєзняк.

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Примітно, що бюджет щоразу поповнюється все більше – сума за останні три місяці на $16 тис. більша, ніж за III квартал 2022 року. Втім, депутат додав, що навіть на тлі великого поповнення бюджету від сервісу для дорослих, в Україні є суворі закони щодо контенту 18+.

– І це при тому, що у нас досі криміналізовано контент для дорослих. І цю дурість треба виправляти, – додав Железняк.

Раніше стало відомо, що Onlyfans є одним із найбільш дисциплінованих платників, тому корпораціям є на кого рівнятися.

Податок на Google зобов’язує великі іноземні компанії сплачувати податки за інтернет-послуги. Під цей податок потрапляють Google, Netflix, Apple та інші корпорації.

Закон значно поповнив бюджет України – за три фінансові квартали 2022 року, корпорації віддали $53,4 млн та €33,7 млн – таких компаній в Україні понад 80.