Вчені з Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії (США) розробили систему штучного інтелекту, яка може виявляти іншопланетян з точністю у 90%. У космосі зустрічається багато компонентів на кшталт амінокислот та нуклеотидів, що необхідні для формування ДНК. Створена науковцями модель ШІ зможе визначити є ці складники абіотичними, тобто з ознаками життя, чи абіотичними, тобто пов’язаними з неживими речовинами, такими як гази і хімічні речовини.

Під час розробки системі дослідники проаналізували понад 130 зразків живих клітин, копалин, метеоритів та органічних сполук. Тести полягали у поділі зразка на складові частини та виявленні відмінностей між молекулярними структурами та вагою. Вчені переконані, що тепер процес розпізнавання біохімічних ознак життя на інших планетах вийде на інший рівень.

– Це відкриває шлях до використання розумних сенсорів на безпілотних космічних апаратах для пошуку ознак життя. Якщо ми їх виявимо, то зможемо порівняти схожість та відмінність життя на Землі та поза її межами, – зазначив провідний дослідник, доктор Роберт Хейзен.

Команда науковців вважає, що ця модель штучного інтелекту може протестувати зразки, що їх вже зібрав марсохід Curiosity. Також створена система допоможе вченим розкрити походження загадкових стародавніх порід на Землі та визначити, коли зародилося життя на нашій планеті.