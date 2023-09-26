Ученые из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии (США) разработали систему искусственного интеллекта, которая может выявлять инопланетян с точностью в 90%. В космосе встречается множесто компонентов, вроде аминокислот и нуклеотидов, необходимых для формирования ДНК.

Созданная учеными модель ИИ сможет определить, являются эти составляющие абиотическими, то есть с признаками жизни, или абиотическими, то есть связанными с неживыми веществами, такими как газы и химические вещества.

При разработке системы исследователи проанализировали более 130 образцов живых клеток, ископаемых, метеоритов и органических соединений. Тесты заключались в разделении образца на составные части и выявлении различий между молекулярными структурами и весом. Ученые убеждены, что теперь распознавание биохимических признаков жизни на других планетах выйдет на другой уровень.

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— Это открывает путь к использованию умных сенсоров на беспилотных космических аппаратах для поиска признаков жизни. Если мы их обнаружим, то сможем сравнить сходство и различие жизни на Земле и за ее пределами, — отметил ведущий исследователь, доктор Роберт Хейзен.

Команда ученых считает, что эта модель искусственного интеллекта может протестировать образцы, которые уже собрал марсоход Curiosity. Также созданная система поможет ученым раскрыть происхождение загадочных древних пород на Земле и определить, когда зародилась жизнь на нашей планете.