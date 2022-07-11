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Інтернет

Юристи не допоможуть: Маска можуть змусити придбати Twitter за $44 млрд

11 Липня 2022, 11:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілона Маска можуть змусити придбати Twitter за $44 млрд, навіть після відмови мільярдера від угоди.

Експерти заявляють, що Маск не зможе аргументувати своє рішення відмовитися від багатомільярдної угоди.

У липні стало відомо, що глава Tesla і SpaceX не хоче купувати соцмережу через величезну кількість спам-ботів у сервісі. На тлі цього голова Twitter Брет Тейлор має намір подати судовий позов на Маска, щоб угода була успішно завершена. Відомо, що корпорація найняла команду юристів, котрі захищатимуть інтереси соцмережі.

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– Ймовірно, у Twitter вимагатимуть декларативного рішення про те, що вони не порушують контракту. Крім того, вони вимагатимуть від суду припису, щоб Маск виконував свої зобов’язання за згодою, – заявив доцент юридичної школи Бостонського коледжу Браян Куїнн.

За умовами угоди компанія може змусити Маска купити за ціною $54,20 акцію, на яку він погодився у квітні.

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Як альтернатива, Twitter може погодитися на компенсацію в $1 млрд за розірвання угоди.

За словами правового експерта Браяна Куїнна, аргументи Маска напевно не увінчаються успіхом у суді. Раніше мільярдер висунув три аргументи:

  • Twitter порушив угоду, не надавши достатньо інформації про спам-акаунти;
  • соцмережа спотворила реальну кількість роботів;
  • компанія порушила угоду, не проконсультувавшись із главою Tesla під час звільнення ключових співробітників.

Схоже, Маску доведеться придбати Twitter на тлі відмови від угоди, хоч глава Tesla й не хотів витрачати свої гроші на соцмережу. З початку ідеї купівлі сервісу він хотів залучити кошти акціонерів, щоб не продавати власні акції SpaceX і Tesla.

Джерело
The Guardian
Теги
Twitter Ілон Маск
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