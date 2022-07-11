Илона Маска могут заставить приобрести Twitter за $44 млрд, даже после отказа миллиардера от сделки.
Эксперты заявляют что Маск не сможет аргументировать свое решение отказаться от многомиллиардной сделки.
В июле стало известно, что глава Tesla и SpaceX не хочет покупать соцсеть из-за огромного количества спам-ботов в сервисе. На фоне этого председатель Twitter Брет Тейлор намерен подать судебный иск на Маска, чтобы сделка была успешно завершена. Известно, что корпорация наняла команду юристов, которые будут защищать интересы соцсети.
— Вероятно, в Twitter потребуют декларативного решения о том, что они не нарушают контракт. Кроме того, они потребуют от суда предписания, чтобы Маск выполнял свои обязательства по соглашению, — заявил доцент юридической школы Бостонского колледжа Брайан Куинн.
По условиям соглашения, компания может вынудить Маска купить компанию по цене $54,20 акцию, на которую он согласился в апреле.
В качестве альтернативы, Twitter может согласиться на компенсацию в $1 млрд за расторжение сделки.
По словам правового эксперта Брайана Куинна, доводы Маска наверняка не увенчаются успехом в суде. Ранее миллиардер выдвинул три аргумента:
- Twitter нарушил соглашение, не предоставив достаточно информации о спам-аккаунтах;
- соцсеть исказила реальное количество ботов;
- компания нарушила соглашение, не проконсультировавшись с главой Tesla при увольнении ключевых сотрудников.
Похоже, Маску придется приобрести Twitter на фоне отказа от сделки, хоть и глава Tesla не хотел тратить свои деньги на соцсеть. С начала идеи покупки сервиса, он хотел привлечь средства акционеров, чтобы не продавать собственные акции SpaceX и Tesla.