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YouTube-блогери створили куленепробивний костюм Джона Віка: не гірше за оригінал

28 Березня 2023, 13:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Костюм

Блогери з платформи YouTube створили костюм Джона Віка, який здатен витримати постріл з вогнепальної зброї. Розробка ентузіастів має вигляд ділового костюма і витримує автоматну чергу.

Унікальний костюм показали на каналі Hacksmith Industries, і такий самий одяг використовував головний герой у картині Джон Вік 4. Звісно, тканину міцною зробити не вдасться, але весь секрет міститься в кевларі, листи якого заховані в підкладках піджака і жилета.

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Розробники провели випробування костюма – він витримує постріл з пістолета з набоями калібру 9 мм, а також з пістолета-кулемета з калібром .45 ACP.

Щоправда, ентузіасти не рекомендують розробляти аналог у себе в домашніх умовах, і тим більше тестувати його. Подібний костюм якщо і зможе захистити від кульового поранення, то тільки в разі везіння.

Тим більше основний захист може дати тільки сертифікований бронежилет.

Нагадаємо, що відбулася прем’єра Джона Віка 4 24 березня 2023 року. Ще до виходу картини режисер Чад Стахелскі попередив, що на позитивну кінцівку чекати не варто. Також у картині з’явилися сцени, які довелося вирізати в третій частині фільму.

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