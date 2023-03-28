Блогеры с платформы YouTube создали костюм Джона Уика, который способен выдержать выстрел из огнестрельного оружия. Разработка энтузиастов выглядит как деловой костюм и выдерживает автоматную очередь.

Уникальный костюм показали на канале Hacksmith Industries, и точно такую одежду использовал главный герой в картине Джон Уик 4. Конечно, ткань прочной сделать не получится, но весь секрет находится в кевларе, листы которого спрятаны в подкладках пиджака и жилета.

Сейчас смотрят

Разработчики провели испытания костюма — он выдерживает стрельбу из пистолета с патронами калибра 9 мм, а также из пистолета-пулемета с калибром .45 ACP.

Правда, энтузиасты не рекомендуют разрабатывать аналог у себя в домашних условиях, и тем более тестировать его. Подобный костюм если и сможет защитить от пулевого ранения, то только в случае везения.

Тем более, основную защиту может дать только сертифицированный бронежилет.

Напомним, что состоялась премьера Джона Уика 4 24 марта 2023 года. Еще до выхода картины режиссер Чад Стахелски предупредил, что на позитивную концовку ждать не стоит. Также в картине появились сцены, которые пришлось вырезать в третьей части фильма.