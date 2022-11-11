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У мережу вийшов новий трейлер бойовика Джон Вік 4: з Рівзом у головній ролі

11 Листопада 2022, 12:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джон Уик

У мережі показали новий трейлер фільму Джон Вік 4 із Кіану Рівзом у головній ролі. Актор знову приміряв на себе роль найманого вбивці, який боротиметься за своє життя.

У новому трейлері Вік кидає виклик усій організації вбивць. Це точно вирішальний бій для головного героя. Цього разу глядачам обіцяють показати цілу купу різноманітної зброї, яка точно знадобиться колишньому найманцю.

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Короткий трейлер показав соковиті кадри вбивств Джоном Віком – спершу він скаче на коні в пустелі, стріляючи в людей, а потім б’є чоловіка нунчаками, розрубує сокирою в нічному клубі й б’ється на мечах із лиходієм.

Судячи з побачених кадрів, можна сміливо сказати, що якість постановок бойових сцен суттєво зросла. До того ж, чимало фанатів історії йдуть у кінотеатр заради красивої та кривавої картинки.

Джон Вік 4 вийде у кінотеатрах 24 березня 2023 року.

Утім, це не перший трейлер фільму – в липні 2022 року показали ще один ролик до фільму Джон Вік 4. У хвилинній добірці сцен показали як героїв, так і лиходіїв бойовика – без сутичок не обійшлося.

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