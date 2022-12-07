Електронний єДокумент у сервісі Дія відображатиметься навіть без підключення до інтернету. Щоправда, це можливо, якщо є мінімальний мобільний зв’язок одного з українських операторів.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік під час телемарафону.

– Щодо доступності Дія, то в будь-якому випадку все доступно. Якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок, все працюватиме, – запевняє Банік.

Так, документи відображатимуться, якщо навіть не буде інтернету. Втім, вони поступово зникатимуть. Будь-яка довідка або документ має свій термін дії, після чого він сховається в додатку.

Зараз дивляться

Однак це не стосується довідки єДокумент – вона буде доступною в будь-якій ситуації, адже її розробляли на випадок відключення від регістрів та відсутності даних до них.

Нагадаємо, що єДокумент розроблявся якраз для умов війни – він включає паспортні дані та картку платника податків. Цього достатньо, щоб надати на блокпосту чи правоохоронним органам у разі потреби.

Раніше Мстислав Банік в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про майбутні функції у Дія, розробки нових сервісів та найпопулярніші документи серед українців.