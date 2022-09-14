Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів подробиці про нові послуги у сервісі Дія, а також про майбутні можливості, які очікують на українців.
– Хочу зазначити, що зараз у розробці послуга оформлення дозволу на вивезення дитини за кордон. Це комплексна робота, оскільки вона передбачає нормативні зміни, йдуть переговори з депутатами, а також триває тісна співпраця з Мін’юстом, – заявив Мстислав.
Експерт додав, що серед майбутніх послуг облігації стануть доступними в найближчі тижні.
– Це підтримка армії та економіки України, але мало хто знає, що це і як користуватися. Наша мета – виправити це, – вважає Мстислав.
Також ведуться роботи щодо розмитнення авто через Дія – це помітно спростить процедуру. Потрібно буде подати заявку, сплатити, і вже на кордоні лише показати документи.
Банік також розповів, як переклад документів у Дія допоможе українцям.
– Мільйони наших земляків користуються сервісом за кордоном – у них дійсно приймають ці документи і під час перетину кордону, під час оформлення соціальної допомоги та інших сервісів. У цьому випадку англійська мова просто потрібна. Крім того, у Польщі є своя програма, і документи з Дія можна перекинути на місцевий сервіс.
Днями Дія анонсувала використання цифрових документів для одруження. Експерт також розкрив детальні послуги.
– Перше, що я хочу сказати, щоб заспокоїти – інтеграції з Tinder не буде. РАЦС нарешті налаштував обмін даними з Дія, щоб українці могли використати цифровий документ. Тепер не потрібно носити із собою паперовий аналог. Нагадаю, що це стосується не лише одруження, а й свідоцтва про народження дитини тощо. У майбутньому також з’явиться аналогічна можливість і розлучення, – додав Мстислав.