Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів подробиці про нові послуги у сервісі Дія, а також про майбутні можливості, які очікують на українців.

– Хочу зазначити, що зараз у розробці послуга оформлення дозволу на вивезення дитини за кордон. Це комплексна робота, оскільки вона передбачає нормативні зміни, йдуть переговори з депутатами, а також триває тісна співпраця з Мін’юстом, – заявив Мстислав.

Експерт додав, що серед майбутніх послуг облігації стануть доступними в найближчі тижні.

Зараз дивляться

– Це підтримка армії та економіки України, але мало хто знає, що це і як користуватися. Наша мета – виправити це, – вважає Мстислав.

Також ведуться роботи щодо розмитнення авто через Дія – це помітно спростить процедуру. Потрібно буде подати заявку, сплатити, і вже на кордоні лише показати документи.

Банік також розповів, як переклад документів у Дія допоможе українцям.

– Мільйони наших земляків користуються сервісом за кордоном – у них дійсно приймають ці документи і під час перетину кордону, під час оформлення соціальної допомоги та інших сервісів. У цьому випадку англійська мова просто потрібна. Крім того, у Польщі є своя програма, і документи з Дія можна перекинути на місцевий сервіс.

Днями Дія анонсувала використання цифрових документів для одруження. Експерт також розкрив детальні послуги.