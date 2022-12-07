Электронный єДокумент в сервисе Дія будет отображаться даже без подключения к интернету. Правда, это возможно, если есть минимальная мобильная связь одного из украинских операторов.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник во время телемарафона.

— Что касается доступности Дія, то в любом случае все доступно. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать, — уверяет Баник.

Так, документы будут отображаться, если даже не будет интернета. Впрочем, они будут исчезать постепенно. У любой справки или документа есть свой срок действия, после чего он скроется в приложении.

Сейчас смотрят

Однако, это не касается справки єДокумент — она будет доступной в любой ситуации, ведь ее разрабатывали на случай отключения от регистров и отсутствия данных к ним.

Напомним, что єДокумент разрабатывался как раз для условий войны — он включает в себя паспортные данные и карточку налогоплательщика. Этого достаточно, чтобы предоставить на блокпосту или правоохранительным органам в случае необходимости.

Ранее Мстислав Баник в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о будущих функциях у Дія, разработках новых сервисов и самых популярных документах среди украинцев.