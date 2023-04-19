21 квітня відбудеться реліз Dead Island 2 – кривавий шутер у зомбі-сеттингу. Просто перед виходом гри з’явилися перші оцінки критиків, які, як і гравці, чекали на проєкт понад 10 років.

Так, на популярному агрегаторі Metacritic красується оцінка в 74 зі 100. Проєкт оцінили 17 критиків. На 90 балів оцінило профільне видання WindowsCentral, а ось Ggrecon поставив лише 50 балів зі 100 можливих.

Найближчими днями проєкт вийде на всіх сучасних платформах – ПК, Xbox і PS.

– Dead Island 2 – це все, про що тільки може мріяти фанат першої частини. Захоплива механіка бою, чудова система розвитку персонажа і спорядження, сміховинно сатиричний сюжет і чудова презентація – довгоочікуваного сиквела точно варто було чекати, – заявили в WindowsCentral.

Авторитетне ігрове видання Wccftech також похвалило Dead Island 2 за атмосферу, опрацьованих персонажів, веселі бої та непогану якість квестів. Хоч і проєкт пройшов через виробниче пекло, з часом якість гри погіршується в міру проходження. У Wccftech не впевнені, що цей проєкт гідний повноцінної гри.

8 квітня в Дії з’явилася нова гра – користувачі візьмуть на себе управління дроном, щоб скидати на танки вибухівку, захищаючи водночас блокпости і фронт. Під час гри також можна і задонити на Армію дронів. Щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити застосунок до останньої версії.