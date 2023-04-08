Управляйте дроном и уничтожайте врага: в Дії появилась новая игра

В Дії появилась новая игра Армия дронов, в которой можно управлять беспилотником и уничтожать врага.

Об этом сообщает в Telegram портал Дія.

– Раньше вы управляли Байрактарами. Теперь пора стать операторами беспилотников. Выполняйте боевые задания, накапливайте баллы и открывайте новых “птичек”. Не дайте танкам проехать через блокпосты. Идентифицировать оккупантов легко – они прихватили с собой украденные стиралки и унитазы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время игры украинцы смогут задонатить на Армию дронов.

– Пока вы уничтожаете вражеские танки виртуально, благодаря вашим донатам наши военные уничтожают врага в реальном времени. Играйте в Армию дронов и делитесь результатами в stories. Уничтожим врага в реальном и в цифровом мире, — добавляют в Дії.

Игра была разработана вместе с украинской компанией iLogos.

Фото: скрин с видео