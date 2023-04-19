21 апреля состоится релиз Dead Island 2 — кровавый шутер в зомби-сеттинге. Прямо перед выходом игры появились первые оценки критиков, которые как и игроки ждали проект более 10 лет.

Так, на популярном агрегаторе Metacritic красуется оценка в 74 из 100. Проект оценили 17 критиков. На 90 баллов оценило профильное издание WindowsCentral, а вот Ggrecon поставил всего 50 баллов из 100 возможных.

В ближайшие дни проект выйдет на всех современных платформах — ПК, Xbox и PS.

— Dead Island 2 — это все, о чем только может мечтать фанат первой части. Захватывающая механика боя, отличная система развития персонажа и снаряжения, уморительно сатирический сюжет и великолепная презентация — долгожданный сиквел точно стоило ждать, — заявили в WindowsCentral.

Авторитетное игровое издание Wccftech также похвалило Dead Island 2 за атмосферу, проработанных персонажей, веселые бои и неплохое качество квестов. Хоть и проект прошел через производственный ад, со временем качество игры ухудшается по мене прохождения. В Wccftech не уверены, что этот проект достоин полноценной игры.

8 апреля в Дії появилась новая игра — пользователи возьму на себя управление дроном, чтобы сбрасывать на танки взрывчатку, защищая при этом блокпосты и фронт. Во время игры также можно и задонатить на Армию дронов. Чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение до последней версии.