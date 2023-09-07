Японія відправила свою ракету в космос для висадки на Місяці. Країна хоче стати п’ятою за рахунком, якій вдалося приземлитися на поверхні супутника.

Так, місцеві вчені використовували ракету японського виробництва H-IIA, яка злетіла з космодрому Танегасіма. У результаті польоту вдалося вивести на орбіту апарат Smart Lander for Investigating Moon, який і приземлиться на Місяці.

Примітно, що запуск переносили кілька разів протягом минулого місяця – виною цьому була погана погода.

Пристрій під назвою SLIM також називають місячним снайпером – він має приземлитися на супутник із точністю в 100 м. Щоправда, це буде не скоро – якщо все піде за планом, то наближення до Місяця відбудеться в лютому. Усе заради економії палива.

– Головна мета SLIM – домогтися високої точності посадки, а не впасти там, де вийде, – заявив президент JAXA Хіроші Ямакава.

Проте учені цікавляться подорожами не тільки на Місяць, а й на сусідні планети. Наприклад, раніше дослідники з’ясували, скільки потрібно людей для колонізації Марса. Як виявилося, для цього потрібно щонайменше 22 людини, і вони мають бути не схильними до суперництва чи агресії.