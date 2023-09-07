Япония отправила свою ракету в космос для высадки на Луне. Страна хочет стать пятой по счету, которой удалось приземлиться на поверхности спутника.

Так, местные ученые использовали ракету японского производства H-IIA, которая взлетела с космодрома Танэгасима. В результате полета удалось вывести на орбиту аппарат Smart Lander for Investigating Moon, который и приземлится на Луне.

Примечательно, что запуск переносили несколько раз в течении прошлого месяца — виной этому была плохая погода.

Устройство под названием SLIM также называют лунным снайпером — он должен приземлиться на спутник с точностью в 100 м. Правда, это будет не скоро — если все пойдет по плану, то приближение к Луне состоится в феврале. Все ради экономии топлива.

— Главная цель SLIM — добиться высокой точности посадки, а не упасть там, где получится, — заявил президент JAXA Хироши Ямакава.

Впрочем, ученые интересуются путешествиями не только на Луну, но и на соседние планеты. К примеру, ранее исследователи выяснили, сколько нужно человек для колонизации Марса. Как оказалось, для этого нужно минимум 22 человека, и они должны быть не склонны к соперничеству или агрессии.