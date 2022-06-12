Майбутні iPhone у 2032 році коштуватимуть понад $6 тис. Таких висновків вдалося дійти на тлі аналізу ринку мобільних телефонів за останні 10 років.

Прогнозом поділилася компанія Mozillion – експерти стверджують, що 5-6 років тому вартість смартфона понад $1 тис. здавалася немислимою, хоча зараз сучасні iPhone вже пройшли цю позначку.

Навіть зараз смартфони зі складними екранами коштують кілька тисяч доларів.

Зараз дивляться

Ще у 2017 році iPhone X продавався за ціною $999 величезними партіями, попри високу ціну. Аналогічно вчинили й інші виробники смартфонів – Samsung, і навіть китайська Oppo, яка раніше створювала доступні телефони.

Для порівняння, ціна за iPhone 5 у 2012 році була $199, у той час, як iPhone 13 Pro Max коштує $1099 – цінник збільшився на 452%. Якщо тенденція підвищення ціни збережеться і далі, то вже до 2032 року iPhone обійдеться у $6 069.

Цінові зміни стосуватимуться всіх великих виробників смартфонів. Вже через 10 років гаджети Huawei коштуватимуть понад $3300, а Motorola – $3333.

Восени Apple представить публіці iPhone 14, які порадують фанатів унікальними фішками. Проте інсайдери попереджають про зростання цін на моделі, якщо порівнювати із торішніми пристроями. Наприклад, iPhone 14 Max коштуватиме на $200 свого попередника, а Pro та Pro Max – на $100.