День безпечного інтернету у 2024 році святкують 6 лютого. Суть свята – нагадати про важливість правильного користування всесвітньою мережею. Саме час з’ясувати, як безпечно сидіти в інтернеті.

Правила безпечного користування інтернетом

Насамперед під час використання всесвітньої мережі, потрібно вміти зберігати свою особисту інформацію в таємниці. Ніколи не розголошуйте свою домашню адресу, номер телефону, номер школи або іншу особисту інформацію, якщо не впевнені в тому, що робите.

Це стосується і ваших друзів – якщо є бажання викласти фото з вашими близькими, запитайте в них дозволу.

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Щоб обліковий запис був надійно захищеним – придумайте складний пароль. Він має складатися не лише з букв, а й цифр. Головне – не використовувати один код у різних сервісах.

Ще одне правило безпечного користування інтернетом – не розкривайте дані банківських рахунків. Тим паче, не вводьте дані на сайтах, яким ви не довіряєте.

Вкрасти гроші можуть навіть за допомогою підозрілих посилань – не переходьте на сайти від невідомих людей або з підозрілих листів.

Відмова від булінгу – ще один аспект питання, як дотримуватися безпеки в інтернеті. Не ображайте інших користувачів мережі, не поширюйте про них чутки.

Якщо вас ображають – не приймайте це близько до серця.

Нагадаємо, що українці почали дедалі частіше користуватися інтернетом. За 2023 рік цей показник зріс із 72% до 80% українців.