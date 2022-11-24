Як виглядають відключення світла в Україні з космосу – фото NASA

У NASA показали, як виглядає Україна із космосу на тлі війни з Росією. На знімках видно, наскільки менше світлового забруднення як у великих містах, так і столиці України.

Так, на першому NASA 7 лютого можна помітити, що Україна досить добре освітлена навіть у порівнянні з сусідніми країнами.

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Наступне фото космічне агентство зробило вже 7 березня через 10 днів після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Можна помітити, наскільки дуже відрізняється освітлення у містах нашої країни навіть у порівнянні з Європою. І якщо зараз освітлення на вулицях зменшили чи відключили на тлі економії електроенергії, то на початку березня це робилося для світломаскування.

Більшість світлих точок зникли, якщо порівнювати з фото 7 лютого.

Так, окупація земель також далася взнаки на великі міста України – світіння навколо Миколаєва майже зникло, і це стосується Херсона. Аналогічна ситуація і з Одесою, хоч місто залишається під владою нашої країни.

Ось так Україна виглядала після завдання ракетного удару 23 листопада.

Канал ЗСУ у Telegram також опублікував знімки нічного освітлення. Перший знімок датується 27 січня 2022 року, а другий – 23 листопада 2022 року.

Нагадаємо, що зараз NASA займається питанням колонізації найближчих космічних тіл. Так, за заявою агентства, незабаром астронавти зможуть жити на Місяці до 2 місяців у пересувному будинку, який самі мешканці й збудують.