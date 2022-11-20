Космічне агентство NASA хоче, щоб астронавти на Місяці мешкали протягом 10 років. Це майбутні плани, що ґрунтуються на успішному запуску ракети Артеміда, яку вчені відправили навколо Місяця в середині листопада.

Поки що ракета у рамках місії покинула Землю без екіпажу. Якщо місія буде успішною, то незабаром до супутника полетять уже живі люди.

Старт апарату відбувся через 50 років після останньої місії Аполлон. У глобальних планах NASA знову висадити людину на Місяць для створення повноцінної бази. Це дозволить полегшити подальший політ на Марс.

Зараз дивляться

Це означає, що астронавти часто відвідуватимуть супутник Землі, а деякі там житимуть тривалий термін. На поверхні Місяця хочуть створити пересувну базу, де пілоти матимуть змогу проживати до двох місяців.

– NASA розвиватиме імпульс цієї місії після повернення людей через чотири роки і планує після цього відправляти екіпаж на Місяць приблизно раз на рік. Ранні місії включатимуть коротке перебування на поверхні, але з розвитком базового табору мета полягає в тому, щоб дозволити екіпажу залишатися на поверхні Місяця до двох місяців за раз, – заявив представник агентства.

Нагадаємо, що успішний запуск ракети Artemis I включає 25-денний політ, в результаті якого капсула опиниться за 100 км від поверхні Місяця, а потім повернеться на Землю. Очікується, що капсула приземлиться у морі 11 грудня.