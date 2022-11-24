Как выглядят отключения света в Украине из космоса — фото NASA

В NASA показали, как выглядит Украина из космоса на фоне войны с Россией. На снимках видно, насколько меньше светового загрязнения как в крупных городах, так и в столице Украины.

Так, на первом NASA 7 февраля можно заметить, что Украина достаточно хорошо освещена, даже в сравнении с соседними странами.

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Следующее фото космическое агентство сделало уже 7 марта, спустя 10 дней после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Можно заметить, насколько сильно отличается освещение в городах нашей страны даже по сравнению с Европой. И если сейчас освещения на улицах уменьшили или отключили на фоне экономии электроэнергии, то в начале марта это делалось для светомаскировки.

Большинство светлых точек исчезло, если сравнивать с фото 7 февраля.

Так, оккупация земель также сказалась на крупные города Украины — свечение вокруг Николаева почти исчезло, и это касается Херсона. Аналогичная ситуация и с Одессой, хоть город и остается под властью нашей страны.

Вот так Украина выглядела после нанесения ракетного удара 23 ноября.

Канал ВСУ в Telegram также опубликовал снимки ночного освещения. Первый снимок датируется 27 января 2022 года, а второй — 23 ноября 2022 года.

Напомним, что сейчас NASA занимается вопросом колонизации ближайших космических тел. Так, по заявлению агентства, совсем скоро астронавты смогут жить на Луне до 2 месяцев в передвижном доме, который сами жители и построят.