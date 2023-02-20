Як вибрати сумісний акумулятор до ноутбука

Акумулятори для ноутбуків, як і усі інші батареї, з часом припиняють утримувати заряд. Врешті-решт їх доводиться замінювати.

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Огляньте ноутбук

Один із найпростіших способів визначити, який у вас акумулятор – вимкнути та від’єднати ноутбук від розетки, а потім вийняти акумулятор, щоб оглянути його.

Зараз дивляться

Більшість акумуляторів мають набір друкованої інформації, включаючи тип батареї, її номер, номер деталі, напругу та зарядний струм.

Сьогодні літій-іонний акумулятор (літій-іонним) є найпоширенішим типом акумуляторів, хоча старі ноутбуки можуть мати нікель-кадмієву або нікель-металгідридну батарею.

Програмне забезпечення

Не всі акумулятори легко виймаються або навіть чітко позначені, тому є деякі сторонні утиліти, за допомогою яких можна визначити свій тип акумулятора.

BatteryCare та BatteryInfoView – це безплатні програми, які надають багато детальної інформації про акумулятор ноутбука, що охоплює все необхідне під час пошуку заміни.

Програма BatteryMon надає ще більше інформації про конкретну батарею, але її безплатна версія розрахована лише на перші 30 днів.

Звернутися до професіоналів

Під час пошуків нової батареї для свого ноутбука, завжди безпечніше звертатися до виробника.

Акумулятори із зовнішніх джерел можуть анулювати гарантію та не завжди ретельно перевіряються.

Тому, перш ніж замовляти нову батарею, відвідайте вебсайт виробника вашого ноутбука, наприклад, Dell.com, HP.com, Lenovo.com або Acer.com. Там ви зможете переконатися, що замовляєте якісний акумулятор.

Що варто зробити перед покупкою

Виробники ноутбуків, наприклад Lenovo, мають сайти, де присутня інформація про акумулятор, включно з встановленням та відкликанням.

Більшість мають програмне забезпечення, де можна перевірити, чи вилучений акумулятор. Це усуває необхідність виймати батарею з ноутбука для перевірки.

Якщо ваш акумулятор є у списку відкликання, радимо якнайшвидше звернутися до виробника ноутбука для безплатної заміни.