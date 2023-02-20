Как выбрать совместимый аккумулятор к ноутбуку

Аккумуляторы для ноутбуков, как и все остальные батареи, со временем перестают держать заряд. В конце концов их приходится менять.

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Осмотрите ноутбук

Один из самых простых способов определить, какая у вас батарея – отключить ноутбук от розетки, а затем вынуть аккумулятор, чтобы осмотреть его.

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Большинство батарей имеют набор печатной информации, включая тип батареи, ее номер, номер детали, напряжение и зарядный ток.

Сегодня литий-ионный аккумулятор (литий-ионный) – является самым распространенным типом аккумуляторов, хотя старые ноутбуки могут иметь никель-кадмиевую или никель-металлгидридную батарею.

Программное обеспечение

Не все аккумуляторы легко вынимаются или даже четко обозначены, поэтому существуют некоторые сторонние утилиты, с помощью которых можно определить свой тип аккумулятора.

BatteryCare и BatteryInfoView – это бесплатные программы, предоставляющие много подробной информации об аккумуляторах ноутбуков, которая охватывает все необходимое во время поиска замены.

Программа BatteryMon предоставляет еще больше информации о конкретной батарее, но ее бесплатная версия рассчитана лишь на первые 30 дней.

Обратиться к профессионалам

Во время поисков новой батареи для своего ноутбука, всегда безопаснее обращаться к производителю.

Аккумуляторы из внешних источников могут аннулировать гарантию и не всегда тщательно проверяются.

Поэтому, прежде чем заказывать новую батарею, посетите сайт производителя вашего ноутбука, например, Dell.com, HP.com, Lenovo.com или Acer.com. Там вы сможете убедиться, что заказываете качественный аккумулятор.

Что стоит сделать перед покупкой

Производители ноутбуков, например Lenovo, имеют сайты, где присутствует информация об аккумуляторах, включая установку и отзыв.

Большинство имеют программное обеспечение, где можно проверить, удален ли аккумулятор. Это устраняет необходимость вынимать батарею из ноутбука для проверки.

Если ваш аккумулятор находится в списке отзыва, советуем как можно быстрее обратиться к производителю ноутбука для бесплатной замены.