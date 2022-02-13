Техника Apple всегда отличалась своей скоростью, функционалом и дизайном от других смартфонов. iPhone заработали себе звание выносливых и долговечных гаджетов.

Тем не менее самой распространенной проблемой этого девайса является быстрый снос аккумулятора. Проблема появляется не сразу, а через год-два после активного пользования.

О том, что такое калибровка и как откалибровать аккумулятор iPhone, узнавали Факты ICTV.

Причины быстрой разрядки аккумулятора

Для iPhone разработчики используют литий-ионные аккумуляторы, потому что они быстрее заряжаются, дольше держат заряд и имеют более высокую плотность энергии в маленьком корпусе.

Какой бы качественный аккумулятор ни был, он лишь расходный материал, имеющий ограниченный срок пользования. Старение аккумулятора на прямую может повлиять на производительность телефона.

Причинами для калибровки аккумулятора могут быть:

телефон быстро разряжается;

выключается на 5-20% заряда;

плохо заряжается;

на экране появляется застывший индикатор зарядки;

Если хотя бы одна из этих причин беспокоит вас, вам необходима калибровка аккумулятора.

Что такое калибровка и для чего она нужна

Калибровка аккумулятора — это процедура, с помощью которой можно исправить проблему быстрой разрядки iPhone.

Даже если ваш смартфон не имеет признаков проблемы, проводить калибровку аккумулятора полезно раз в два-три месяца. Так вы убережете аккумулятор от быстрого старения и увеличите выносливость батареи.

Как подготовить iPhone к процедуре

Перед тем как начинать калибровать аккумулятор, необходимо подготовить телефон.

Отключите геолокацию. Отключите Фоновое обновление контента (перейдите в Настройки — Основные настройки. Найдите и уберите галочку напротив Обновления контента). Отключите Автоматические загрузки (откройте Настройки — перейдите в iTunes и App Store. Отключите все кнопки в разделе). Снизьте яркость экрана до минимума.

Как откалибровать аккумулятор на iPhone

Калибровка происходит не быстр, но эффективно!

Шаг 1

Разрядите устройство до полного выключения iPhone.

Шаг 2

Зарядите его до 100% заряда. Обязательно заряжайте с розетки, а не с Power Bank.

Шаг 3

Когда iPhone полностью зарядится, не отключайте его из зарядного устройства, а оставьте еще на час.

Шаг 4

Снимите устройство с зарядки и пользуйтесь как обычно. Снова разрядите iPhone до полного выключения.

Шаг 5

После отключения дайте телефону полежать несколько часов без подзарядки!

Шаг 6

Зарядите устройство до 100%.

Теперь можно включить геолокацию, фоновое обновление и автоматические загрузки.

Для лучшего эффекта откалибруйте аккумулятор еще три-четыре раза. После процедуры телефон не будет быстро разряжаться и выключаться на 5-10% заряда.

Рекомендуем проводить процедуру раз в два-три месяца!